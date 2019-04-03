Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip
Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşcıoğlu, Mustafa Savranlar
Ümraniyespor: Metin Erol
, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl
, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı
, Serkan Göksu
, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis, Recep Aydın
, Emircan Altıntaş
, Atabey
Çiçek
Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru
, Cocalic, Caner Osmanpaşa
, Kadir Keleş
, Aykut Çeviker
, Rotman, Bilal Kısa
, Güray Vural
, Regattin, Manu
Sarı kart: Dk. 34 Rotman (Akhisarspor) Ziraat Türkiye Kupası
yarı final ilk maçında Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
8. dakikada sağdan gelişen Ümraniyespor atağında Alaaddin Okumuş'un ortasına penaltı noktasının gerisinden Emircan Altıntaş'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
39. dakikada Regattin tarafından kullanılan serbest vuruşta, ceza sahası içinde oluşan karambolde açılan topun gelişine Güray'ın sağ ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45+1. dakikada Serkan Göksu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Lukac topu son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Kasımpaşa, Altıntaş, Serkan Göksu, Spor
Kaynak: AA