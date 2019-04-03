03 Nisan 2019, 21:09
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşcıoğlu, Mustafa SavranlarÜmraniyespor: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis, Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey...

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşcıoğlu, Mustafa Savranlar

Ümraniyespor: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis, Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Rotman, Bilal Kısa, Güray Vural, Regattin, Manu

Sarı kart: Dk. 34 Rotman (Akhisarspor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

8. dakikada sağdan gelişen Ümraniyespor atağında Alaaddin Okumuş'un ortasına penaltı noktasının gerisinden Emircan Altıntaş'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

39. dakikada Regattin tarafından kullanılan serbest vuruşta, ceza sahası içinde oluşan karambolde açılan topun gelişine Güray'ın sağ ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Serkan Göksu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Lukac topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Kasımpaşa, Altıntaş, Serkan Göksu, Spor
Kaynak: AA