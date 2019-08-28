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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten müsabakada penaltı atışları sonucunda Akşehirspor'u 4-3 mağlup eden Somaspor, adını 2. tura yazdırdı.

28.08.2019 19:46 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten müsabakada penaltı atışları sonucunda Akşehirspor'u 4-3 mağlup eden Somaspor, adını 2. tura yazdırdı.
Soma Atatürk Stadı'ndaki müsabakada Somaspor, 45+2. dakikada Yasin Hatipoğlu'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Akşehirspor, 46. dakikada Yekta Berk Kahraman'la bulduğu golle eşitliği yakaladı. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda rakibine 4-3 üstünlük kuran Somaspor, 2. tura yükseldi.

Mustafa Kemal Atatürk, Yasin Hatipoğlu, Türkiye Kupası, Soma, Spor

Kaynak: AA

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