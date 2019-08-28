Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten müsabakada penaltı atışları sonucunda Akşehirspor'u 4-3 mağlup eden Somaspor, adını 2. tura yazdırdı. Mustafa Kemal Atatürk
Soma Atatürk Stadı'ndaki müsabakada Somaspor, 45+2. dakikada Yasin Hatipoğlu'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Akşehirspor, 46. dakikada Yekta Berk Kahraman'la bulduğu golle eşitliği yakaladı. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda rakibine 4-3 üstünlük kuran Somaspor, 2. tura yükseldi.
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, Spor Kaynak: AA