Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçında Iğdır
Esspor'u ağırlayan Ağrı
1970 spor, sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumu'nda oynan karşılaşmada Ağrı 1970 spor, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 47. dakikada Cemal Doğu, 87. dakikada Murat Kara ve 88. dakikada Cihan Ak'ın attığı gollerle maçı 5-0 kazandı.
Ağrı 1970, bu galibiyetle adını Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yazdırdı.
Maçın ardından Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, engelli taraftarlara forma hediye etti.