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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçında Iğdır Esspor'u ağırlayan Ağrı 1970 spor, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

28.08.2019 21:32 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçında Iğdır Esspor'u ağırlayan Ağrı 1970 spor, sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumu'nda oynan karşılaşmada Ağrı 1970 spor, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 47. dakikada Cemal Doğu, 87. dakikada Murat Kara ve 88. dakikada Cihan Ak'ın attığı gollerle maçı 5-0 kazandı.
Ağrı 1970, bu galibiyetle adını Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yazdırdı.
Maçın ardından Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, engelli taraftarlara forma hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Iğdır, Ağrı, Spor

Kaynak: AA

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