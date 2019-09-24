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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Keçiörengücü, Somaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.

24.09.2019 17:16Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Keçiörengücü, Somaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.
Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı, 42. dakikada Abdülkadir Kuzey'in attığı golle konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Keçiörengücü, Abdülkadir Kuzey'in 55. dakikada attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi. Somaspor, Melih Şencan ile 67. dakikada farkı 1'e indirmesine karşın, karşılaşma sonunda maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan ekip oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Soma, Spor

Kaynak: AA

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