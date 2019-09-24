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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına devam edildi.

24.09.2019 22:46Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına devam edildi.
Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, akşam saatlerinde 5 maç yapıldı.
Alınan sonuçlar şu şekilde:
Balıkesirspor-Vanspor: 0-1
Adanaspor-Fethiyespor: 1-1 (3-1 Uzatmalarda)
Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu: 1-1 (4-5 Penaltılarla)
Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970: 4-1
Kocaelispor-Sivas Belediyespor: 0-1
Kupada 3. tur, yarın ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Türkiye Kupası, Balıkesirspor, Kocaelispor, Spor

Kaynak: AA

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