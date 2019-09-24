Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına devam edildi.

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, akşam saatlerinde 5 maç yapıldı.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

Balıkesirspor-Vanspor: 0-1

Adanaspor-Fethiyespor: 1-1 (3-1 Uzatmalarda)

Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu: 1-1 (4-5 Penaltılarla)

Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970: 4-1

Kocaelispor-Sivas Belediyespor: 0-1

Kupada 3. tur, yarın ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Kaynak: AA