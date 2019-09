Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Etimesgut Belediyesi AtatürkHakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Muhammet YumakHacettepe: Burak Çapkınoğlu, Ömürcan Artan, Ali Eren Karadağ , Ömer Alper Tatlısu, Metehan Mert, Çayan Poshoroğlu, Serdarcan Eralp, İbrahim Karadavut (Dk. 74 Mustafa Hüseyin Seyhan ), Furkan Temir (Dk. 56 Muhammed Ali Barutcu), Yağız Suat Bolat, Ozan Can Dursun (Dk. 63 Mehmet Can Güngör)Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Kadir Kurt, Sackey, Kerem Can Akyüz, Mbamba, Recep Niyaz, Olcay Şahan (Dk. 73 Sacko), Oscar Estupinan, Burak Çalık (Dk. 46 Emre Sağlık), Mehmet Akyüz (Dk. 46 Sedat Şahintürk)Goller: Dk. 8 ve 72 Oscar Estupinan, Dk. 50 Recep Niyaz, Dk. 77 Ali Eren Karadağ (Kendi kalesine) (Yukatel Denizlispor)Sarı kartlar: Dk. 10 Oscar Estupinan, Dk. 45+2 Zeki Yavru, Dk. 63 Tolgahan Acar, Dk. 85 Sedat Şahintürk (Yukatel Denizlispor), Dk. 63 Yağız Suat Bolat, Dk. 69 Metehan Mert (Hacettepe)Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Yukatel Denizlispor, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Hacettepe'yi 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.8. dakikada Yukatel Denizlispor 1-0 öne geçti. Burak Çalık'ın şık pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oscar Estupinan, topu filelere gönderdi: 0-1.Yukatel Denizlispor, Kolombiyalı futbolcunun golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.50. dakikada soldan cezasına giren Sedat Şahintürk'ün ortasında Recep Niyaz, penaltı noktası civarında gelişine vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü attı: 0-2.72. dakikada konuk ekip üçüncü golü buldu. Olcay Şahan'ın yerden pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Oscar Estupinan, düzgün bir vuruşla kendisinin 2'nci, takımının ise 3. golünü kaydetti: 0-3.77. dakikada Mbamba'nın uzun pasında topu iyi kontrol ederek soldan ceza sahasına hareketlenen Sacko, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Hacettepe'nin savunma oyuncusu Ali Eren Karadağ, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-4.Karşılaşmayı 4-0 kazanan Yukatel Denizlispor, adını bir üst tura yazdırdı.