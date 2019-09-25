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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına devam edildi.

25.09.2019 17:56Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına devam edildi.
Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, bugün şu ana kadar alınan sonuçlar şöyle:
Hacettepe-Yukatel Denizlispor: 0-4
Erzinspor-İnegölspor: 1-4
Görelespor-Giresunspor: 4-1
Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor: 0-4
Birevim Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1
Hekimoğlu Trabzon-Adana Demispor: 0-0 (2-0 Uzatmalarda)
Ankara Demirspor-Başkent Akademi: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)
Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu: 2-2 (4-5 Penaltılarla)
Kemerspor 2003-Sarıyer: 2-2 (4-2 Penaltılarla)
Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor: 3-0
Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor: 2-1
Silivrispor-Kastamonuspor 1966: 1-2
Kırklarelispor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
Ergene Velimeşespor-Eyüpspor: 1-4
Pendikspor-Turgutluspor: 0-3
Ekol Göz Menemenspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1
Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor: 2-1

Elazığ Belediyespor, Ankara Demirspor, Türkiye Kupası, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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