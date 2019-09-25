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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Ergene Velimeşespor, kendi sahasında Eyüpspor'a 4-1 yenildi.

25.09.2019 20:22
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Ergene Velimeşespor, kendi sahasında Eyüpspor'a 4-1 yenildi.
Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup takımlarından Ergene Velimeşespor ile Eyüpspor, Velimeşe Stadı'nda karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçı 4-1 kazanan Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi, Ergene Velimeşespor kupaya veda etti.
İlk yarının 38. dakikasında Harun ve 39. dakikasında Ömer'in attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde giren konuk ekip, ikinci yarının başında Ergene Velimeşespor'un kaptanı Fatih'in penaltı golüne engel olamadı.
Eyüpspor, Harun'un 57 ve 90. dakikadaki golleri ile maçı 4-1 kazandı.
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası, Eyüpspor, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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