Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarına devam edildi.
Kupada bugün şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Vanspor-Sancaktepe: 1-0
Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor: 0-3
GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1 (4-5 penaltılarla)
Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi: 3-1
Payasspor-Manisa Futbol
Kulübü: 2-3
Kemerspor 2003-Kasımpaşa: 2-3
Fatih Karagümrük-Bandırmaspor: 4-1
İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 5-2
Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor: 1-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-1