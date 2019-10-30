Haberler » Spor » Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: EryamanHakemler: Burak Şeker, Muhammet Yumak, Ali Can AlpGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Dk. 87 Rahmi Can Karadaş), Halil İbrahim Pehlivan, Bjarsmyr, Soner Dikmen (Dk. 59 Berat Özdemir), Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk.

30.10.2019 18:46Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Eryaman
Hakemler: Burak Şeker, Muhammet Yumak, Ali Can Alp
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Dk. 87 Rahmi Can Karadaş), Halil İbrahim Pehlivan, Bjarsmyr, Soner Dikmen (Dk. 59 Berat Özdemir), Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk. 59 İlker Karakaş), Diallo, Nadir Çiftçi, Seuntjens
Esenler Erokspor: Yaren Sözer, Sinan Morgil, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Burak Can Akıncı (Dk. 46 Bilal Mert Engin, Dk. 75 Alper Karaman), Efe Can Çölbekler, Orhan Gülle, Melih Kabasakal, Abdurrahman Kuyucu (Dk. 89 Eray Pazar), Şahin Fıstıkçı
Goller: Dk. 25 Şahin Fıstıkçı, Dk. 53 Abdurrahman Kuyucu (Esenler Erokspor)
Sarı kart: Dk. 36 Melih Kabasakal (Esenler Erokspor)
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı.
25. dakikada Abdurrahman Kuyucu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Şahin Fıstıkçı'nın vuruşunda topu ağlara gitti: 0-1
53. dakikada Şahin Fıstıkçı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Abdurrahman Kuyucu, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-2

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Esenler Erokspor, 5. tura yükseldi.

Muhammet Yumak, Burak Şeker, Ali Can, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:18 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası
20:52 Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
20:50 Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
20:44 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
20:36 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
20:23 Engin İpekoğlu: "Umarım bu haftadan sonra sıkıntı yaşamayız"
20:22 Feyenoord'da Advocaat dönemi
30.10.2019 21:18:57