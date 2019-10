Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Muhammet Yumak, Ali Can Alp

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Dk. 87 Rahmi Can Karadaş), Halil İbrahim Pehlivan, Bjarsmyr, Soner Dikmen (Dk. 59 Berat Özdemir), Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk. 59 İlker Karakaş), Diallo, Nadir Çiftçi, Seuntjens

Esenler Erokspor: Yaren Sözer, Sinan Morgil, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Burak Can Akıncı (Dk. 46 Bilal Mert Engin, Dk. 75 Alper Karaman), Efe Can Çölbekler, Orhan Gülle, Melih Kabasakal, Abdurrahman Kuyucu (Dk. 89 Eray Pazar), Şahin Fıstıkçı

Goller: Dk. 25 Şahin Fıstıkçı, Dk. 53 Abdurrahman Kuyucu (Esenler Erokspor)

Sarı kart: Dk. 36 Melih Kabasakal (Esenler Erokspor)

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı.

25. dakikada Abdurrahman Kuyucu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Şahin Fıstıkçı'nın vuruşunda topu ağlara gitti: 0-1

53. dakikada Şahin Fıstıkçı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Abdurrahman Kuyucu, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-2



Karşılaşmayı 2-0 kazanan Esenler Erokspor, 5. tura yükseldi.

Kaynak: AA