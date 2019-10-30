Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Serdar Diyadin, Deniz Turgut

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Sanneh, Atınç Nukan, Schwechlen, Batuhan Kırdaroğlu, Borges (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Yalçın Kayan, Yasin Öztekin (Dk. 69 Hüseyin Bulut), Deniz Kadah, Eren Derdiyok (Dk. 46 Ege Özkayımoğlu)

Sivas Belediyespor: Mert Akyüz, Serkan Yavuz, Fatih Çolak, Safa Yıldırım, Osman Bayrak (Dk. 65 Onur Erdem Günel), Ercüment Eray Ataklı (Dk. 77 Mustafa Aydoğdu), Kerem Kaya, Şevki Çınar (Dk. 46 Gencay Erten), Onur Uslucan, Burak Asan, Ömer Faruk Ermeç

Goller: Dk. 33 Yasin Öztekin, Dk. 45+1 Eren Derdiyok (penaltıdan), Dk. 88 Batuhan Kırdaoğlu (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 86 Sanneh (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ercüment Eray Ataklı, Dk. 44 Fatih Çolak, Dk. 45 Safa Yıldırım, Dk. 84 Mustafa Aydoğdu (Sivas Belediyespor), Dk. 61 Yasin Öztekin, Dk. 86 Deniz Kadah (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Göztepe 5. tura yükseldi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Göztepe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Yasin Öztekin, rakibini de geçtikten sonra ceza sahası dışı çapraz pozisyondan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

45. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Yasin Öztekin'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Eren Derdiyok'un vuruşunda Safa Yıldırım'ın topa elle müdahalesi üzerine hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. 45+1. dakikada atışı kullanan Eren Derdiyok, skoru 2-0 yaptı.

İlk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle biten müsabakanın 88. dakikasında Göztepe farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan Batuhan Kırdaroğlu'nun yaptığı ortanın ardından Ege Özkayımoğlu'nun şutunda direkten dönen topu önünde bulan Batuhan, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Göztepe adını 5. tura yazdırdı.

Göztepe'de dün istifa eden teknik direktör Tamer Tuna'nın yerine takımın başında sahaya çıkan kaleci antrenörü Suat Arıcan müsabakanın ilk yarısında sarı kartla cezalandırıldı.

Kaynak: AA