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Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İstanbulspor ile oynayacağı maçı Zorbay Küçük yönetecek.

01.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:20

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda 3 Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri şunlar:

13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp

14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu

18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Aralık, Spor

Kaynak: AA


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