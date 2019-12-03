Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Vefa

Hakemler: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Hakan Karabalcık

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc (Dk. 63 Mervan Çelik), Alparslan Erdem (Dk. 79 Bülent Cevahir), Zeki Yıldırım, Efe Tatlı, Sercan Yıldırım, Sabo (Dk. 49 Ramazan Civelek), Turgut Doğan Şahin, Sosseh

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Reis, Atınç Nukan, Leo, Borges, Yalçın Kayan (Dk. 89 Ege Özkayımoğlu), Deniz Kadah, Mossoro, Yasin Öztekin (Dk. 84 Kerem Atakan Kesgin), Eren Derdiyok (Dk. 73 Batuhan Kırdaroğlu)

Goller: Dk. 42 Atınç Nukan, Dk. 55 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 63 Sosseh (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 20 Alparslan Erdem, Dk. 38 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Dk. 85 Mossoro (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Göztepe, deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

42. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sol taraftan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yasin Öztekin'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Atınç Nukan kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

55. dakikada Göztepe skoru 2-0 yaptı. Borges'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok, topuk pasıyla soldan bindiren Yasin Öztekin'i gördü. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

63. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Mervan Çelik'in pasında, altıpas önünde topla buluşan Sosseh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

Göztepe müsabakadan 2-1 galip aydı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Kaynak: AA