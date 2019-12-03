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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can AlpBtcTurk Yeni Malatyaspor: Ufuk Ceylan, Özer Özdemir, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Donald, Ahmed Ildiz (Dk. 75 Chaaleli), Murat Yıldırım, Guilherme (Dk. 67 Gökhan Töre), Fofana (Dk.

03.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:40Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can Alp
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ufuk Ceylan, Özer Özdemir, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Donald, Ahmed Ildiz (Dk. 75 Chaaleli), Murat Yıldırım, Guilherme (Dk. 67 Gökhan Töre), Fofana (Dk. 67 Bifouma), Eren Tozlu
Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Hasan Bilal, Diarra, Cihan Can, Soner Gönül, Uğur Utlu (Dk. 62 Süleyman Olgun), İshak Çakmak (Dk. 62 Burak Aydın), Mendy (Dk. 54 Abdulkadir Korkut), Erdem Onur Beytaş, Dialiba, Abdulkadir Kuzey
Goller: Dk. 30 Eren Tozlu (Penaltıdan), Dk. 35 Guilherme, Dk. 54 Cihan Can (Kendi kalesine) (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 52 Hasan Bilal (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 42 Donald, Dk. 58 Erkan Kaş, Dk. 90+1 Murat Yıldırım (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 59 Cihan Can (Keçiörengücü)
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.
29. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında topla ceza sahasına giren Fofana, Mendy'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker, bu pozisyonda penaltı kararı verdi.
30. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Eren Tozlu, topu kaleci Muhammed Birkan Tetik'in sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.
35. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Eren Tozlu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Guilherme, meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Birkan Tetik'in sağından filelere gönderdi: 2-0.
52. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Erdem Onur Beytaş'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Bilal, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.
54. dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'nın pası sonrası savunmada Cihan Can, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına attı: 3-1.
Karşılaşma BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan, karşılaşma öncesi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Battalgazi Belediyesi ve Malatya Emniyet Müdürlüğünün destekleriyle maçı izlemek için stada gelen engellilere sürpriz yapıldı.
Engellilerin bulunduğu tribüne giden Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler, burada bir süre bekledi. Daha sonra bu tribüne yukarı kısımda bulunan taraftarlarca çeşitli hediyeler atıldı. Protokol üyeleri, karşılaşmayı engellilerin bulunduğu tribünden takip etti.

Yeni Malatyaspor, Murat Yıldırım, Burak Şeker, Spor

Kaynak: AA

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