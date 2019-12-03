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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen BaltacıAytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Tzavellas, Caulker, Onur Bulut, Kaan Kanak (Dk. 75 Veysel Karani Ünal), Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk.

03.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:44Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Okulları
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Tzavellas, Caulker, Onur Bulut, Kaan Kanak (Dk. 75 Veysel Karani Ünal), Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 62 Musa Çağıran), Umut Güneş, Efecan Karaca, Djalma Campos, Yacine Bammou (Dk. 70 Bakasetas)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Serdar Bingöl, Özgür Özdemir, Evren Korkmaz (Dk. 76 Veli Kızılkaya), Enes Yasin Akyol, Abdulkadir Özdemir (Dk. 57 Hakan Barış), Kağan Söylemezgiller, Roni, Okan Adil Kurt, Eren Keleş (Dk. 64 Marvin Sinan Büyüksakarya), Utku Şen

Goller: Dk. 5 Tzavellas, Dk. 48 ve 58 Yacine Bammou, Dk. 66 Serdar Bingöl (Kendi kalesine), Dk. 87 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 56 Roni (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Evren Korkmaz, Dk. 24 Özgür Özdemir (Adanaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'u 5-1 yendi.
5. dakikada Alanyaspor'da Salih Uçan sağ kanattan korneri kullandı. Ceza sahasına ortalanan topu Tzavellas kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
48. dakikada Tzavellas kazandığı hava topunu sağ kanattan bindiren Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ortasına iyi vuran Yacine Bammou, topu filelerle buluşturdu: 2-0.
56. dakikada Adanaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Utku Şen, koşu yapan Roni'ye topu çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası içindeki vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.
58. dakikada sol kanattan gelişen atakta Djalma Campos rakip ceza sahasına girerek topu Yacine Bammou'ya çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1.
66. dakikada sol kanattan gelişen atakta Djalma Campos ceza sahasına girdi. Savunmanın çıkarmak istediği topa ceza sahası içinde sol çaprazda çizgiye yakın yerde sahip olan Yacine Bammou'nun ortasında, Serdar Bingöl'e çarpan top ağlara gitti: 4-1.
87. dakikada sol kanattan gelişen atakta Bakasetas arka direğe topu ortaladı. Djalma Campos'un uzanarak dokunduğu top ağlarla buluştu: 5-1.
Aytemiz Alanyaspor müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, Haydar Yılmaz, Bahçeşehir, Salih Uçan, Spor

Kaynak: AA

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