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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: EsenlerHakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Bilal GölenEsenler Erokspor: Yaren İzzet Sözer, Orhan Gülle, Berkay Çakır, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler (Dk. 87 Alper Karaman), Melih Kabasakal, Mustafa Emin Birinci, Emre Adiloğlu, Burak Can Akıncı (Dk. 46 Abdurrahman Kuyucu), Eray Pazar (Dk.

03.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:56Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Esenler
Hakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Bilal Gölen
Esenler Erokspor: Yaren İzzet Sözer, Orhan Gülle, Berkay Çakır, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler (Dk. 87 Alper ), Melih Kabasakal, Mustafa Emin Birinci, Emre Adiloğlu, Burak Can Akıncı (Dk. 46 Abdurrahman Kuyucu), Eray Pazar (Dk. 64 Şahin Fıstıkçı), Erhan Karayer
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Papp, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Derlek (D. 57 Fernando), Traore (Dk. 65 Appindangoye), Vieira, Yatabare, Kone (Dk. 76 Volkan Eğri)
Goller: Dk. 3 Traore, Dk. 73 Fernando (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Papp (Demir Grup Sivasspor), Dk. 72 Emre Adiloğlu, Dk. 89 Orhan Gülle (Esenler Erokspor)
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor'u 2-0 yendi.
3. dakikada Yatabare'nin pasıyla topla buluşan Traore, sol çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 0-1.
Maçın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.
73. dakikada Fatih Aksoy'un pasıyla topla buluşan Fernando'nun, rakiplerini geçtikten sonra düzgün şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Sivas'ta oynanacak.

Suat Arslanboğa, Orhan Gülle, Karaman, Spor

Kaynak: AA

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