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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Vakfıkebir İlçeHakemler: Erkan Özdamar, Furkan Ürün, Anıl UstaHekimoğlu Trabzon: Bekir Demircan, Miraç Acer (Dk. 65 Muhammet Haşim Çoban), Maksut Taşkıran, Samet Yalçın, Hakan Yavuz (Dk. 54 Ali Aydemir), Talha Yazgan, Mertcan Çam (Dk.

04.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:18Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: İlçe
Hakemler: Erkan Özdamar, Furkan Ürün, Anıl Usta
Hekimoğlu : Bekir Demircan, Miraç Acer (Dk. 65 Muhammet Haşim Çoban), Maksut Taşkıran, Samet Yalçın, Hakan Yavuz (Dk. 54 Ali Aydemir), Talha Yazgan, Mertcan Çam (Dk. 74 Taha Gür), Emre Akgün, Bahadır Erol, Taha Balcı, Volkan Altınsoy
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed Emin Sarıkaya, Vieira, Ponck, Aziz Eraltay, Azubuike (Dk. 88 Emre Kaplan), Gökhan İnler, Aleksic (Dk. 46 Crivelli), Berkay Özcan, Robinho (Dk. 75 Muhammet Arslantaş), Demba Ba
Gol: Dk. 5 Demba Ba (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 55 Bahadır Erol (Hekimoğlu Trabzon), Dk. 29 Vieira, Dk. 36 Aleksic, Dk. 90+5 Gökhan İnler (Medipol Başakşehir)
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'u 1-0 yendi.
5. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'in ceza sahası içerisine gönderdiği ve savunmanın kafasından seken topu penaltı noktası üzerinde kontrol eden Demba Ba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
29. dakikada Hekimoğlu Trabzon penaltı atışından yararlanamadı. Ceza sahası içerisine giren Mertcan Çam'a, Vieira'nın müdahalesi sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Taha Balca'nın şutunu kaleci Volkan Babacan çeldi.
İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca maçı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.
Bu arada, gün içerisinde etkili olan yağmur sonrası Vakfıkebir İlçe Stadı'nda su birikintileri oluştu. Saha çizgilerinin yeniden boyanması nedeniyle karşılaşma 6 dakika geç başladı.

Ali Aydemir, Vakfıkebir, Trabzon, Spor

Kaynak: AA

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