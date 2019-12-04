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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: EsenlerHakemler: Ramazan Keleş, Emrah Ünal, Murat ŞenerEyüpspor: Alp Tutar, Egemen Zengin, Muhammet Sercan Türkeri, Volkan Kesim, Ahmed Emir Tekçam, Kadirhan Atagün (Dk. 77 Gürcan Gözüm), Harun Özcan, Ömer Akbel, Emre Kılıç (Dk. 56 Mikail Okyar), Eren Taşkın, Emre Torun (Dk.

04.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:56Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Esenler
Hakemler: Ramazan Keleş, Emrah Ünal, Murat Şener
Eyüpspor: Alp Tutar, Egemen Zengin, Muhammet Sercan Türkeri, Volkan Kesim, Ahmed Emir Tekçam, Kadirhan Atagün (Dk. 77 Gürcan Gözüm), Harun Özcan, Ömer Akbel, Emre Kılıç (Dk. 56 Mikail Okyar), Eren Taşkın, Emre Torun (Dk. 46 Metehan Mertöz)
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Fredy (Dk. 72 Halil İbrahim Sevinç), Serdar Özkan (Dk. 67 Mikail Başar), Dala, Blanco (Dk. 87 Emre Korkmaz)
Goller: Dk. 33 Blanco, Dk. 40 Fredy, Dk. 63 Harun Alpsoy (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Salih Dursun, Dk. 36 Serdar Özkan, Dk. 66 Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Dk. 36 Kadirhan Atagün, Dk 69 Muhammet Sercan Türkeri, Dk. 77 Egemen Zengin, Dk. 88 Gürcan Gözüm (Eyüpspor)
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor, TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'u 3-0 yenerek, tur için avantaj elde etti.
Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Antalya'da oynanacak.
33. dakikada Antalyaspor öne geçti. Yekta Kurtuluş'un ceza sahasının sağından yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Blanco, topu filelere gönderdi: 0-1.
40. dakikada Antalyaspor ikinci golü buldu. Dala'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Fredy, düzgün bir şutla topu ağlara yolladı: 0-2.
İlk yarı Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
63. dakikada Antalyaspor, farkı 3'e çıkardı. Harun Alpsoy'un, ceza yayının sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşta direğe de çarpan top filelerle buluştu: 0-3.
Antalyaspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Muhammet Sercan, Ramazan Keleş, Egemen Zengin, Spor

Kaynak: AA

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