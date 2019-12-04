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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin ÜnalKasımpaşa: Murat Can Yıldız, Veigneau (Dk. 70 Karim Hafez), Veysel Sarı, Fernandes, Çağtay Kurukalıp, Aytaç Kara, Uğurcan Yazğılı, Azad Toptik (Dk. 64 Hajradinovic), İlhan Depe, Özgür Çek (Dk.

04.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:42Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal
Kasımpaşa: Murat Can Yıldız, Veigneau (Dk. 70 Karim Hafez), Veysel Sarı, Fernandes, Çağtay Kurukalıp, Aytaç Kara, Uğurcan Yazğılı, Azad Toptik (Dk. 64 Hajradinovic), İlhan Depe, Özgür Çek (Dk. 75 Batuhan Dıraga), Heintz
Vanspor Kulübü: Salih Şenbaş, İsmail Güner, Ufukhan Bayraktar, Barış Sağır, Barış Gök, Soner Birinci (Dk. 54 Oktay Aydın), Mert Özyıldırım (Dk. 85 Tunç Murat Behram), Mehmet Sıddık İstemi, Serdar Cansu, Sedat Komi (Dk. 63 Emrah Tacir), Batuhan Er
Goller: Dk. 18 Batuhan Er (Vanspor Futbol Kulübü), Dk. 31 Heintz, Dk. 44 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 38 Özgür Çek, Dk. 59 Veigneau, Dk. 77 Uğurcan Yazğılı (Kasımpaşa)
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Vanspor Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.
18. dakikada Vanspor Futbol Kulübü öne geçti. Batuhan Er'in ceza sahası dışında sol çapraza yakın bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, sağ direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1.
31. dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Özgür Çek'in sağdan ortasında Heintz'ın kale alanında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından ağlara gitti: 1-1.
44. dakikada ev sahibi takım skoru 2-1'e getirdi. Uğurcan Yazğılı'nın orta sahadan pasında topla buluşan Özgür Çek, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç, altıpasın önünden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.
İki takım arasındaki 5. turun ikinci maçı, 17 Aralık Salı günü Van'da oynanacak.
Öte yandan, Kasımpaşa ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Tayfur Havutçu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Aytaç Kara, Özgür Çek, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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