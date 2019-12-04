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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: İzmir AtatürkHakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Deniz Caner ÖzaralAltay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Gençer Cansev (Dk. 63 İbrahim Öztürk), Cenk Özkacar, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Adamu, Putsila, Mesut Can Tunalı, Tatos (Dk.

04.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:41Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Atatürk
Hakemler: Serkan , Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Gençer Cansev (Dk. 63 İbrahim Öztürk), Cenk Özkacar, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Adamu, Putsila, Mesut Can Tunalı, Tatos (Dk. 46 Paixao), Leandrinho
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Yusuf Sarı (Dk. 81 Obi Mikel), Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Ekuban (Dk. 70 Nwakaeme), Sturridge (Dk. 62 Sörloth)
Goller: Dk. 45+2 Sturridge, Dk. 66 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 55 Leandrinho (Penaltıdan) (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 26 Erhan Kartal, Dk. 45 Cenk Özkacar, Dk. 73 Adamu (Altay)
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Avdijaj'ın sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
İlk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın 55. dakikasında Ivanildo Fernandes'le girdiği mücadelede Hüsamettin Yener'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Serkan Tokat, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Leandrinho, topu filelere gönderdi: 1-1
64. dakikada Ekuban'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
66. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Sörloth'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2
Trabzonspor, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

İbrahim Öztürk, İzmir, Tokat, Spor

Kaynak: AA

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