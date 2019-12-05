Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Murat Altan, Mehmet Emin Tuğral

Altınordu: Ali Emre Yanar, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Ravil Tagir, Kahraman Demirtaş, Hüseyin Atakan Üner, Egehan Gök (Dk. 64 Okan Derici), Berkay Samancı, Muzaffer Kocaer (Dk. 46 Muhammed Mert), Ersel Aslıyüksek, Kemal Rüzgar (Dk. 73 Fatih Aktay)

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru (Dk. 71 Murathan Sütcü), Oğuz Yılmaz, Kadir Kurt, Bergdich (Dk. 86 Asım Aksungur), Sedat Şahintürk, Murawski (Dk. 69 Emre Sağlık), Recep Niyaz, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Estupinan

Goller: Dk. 33 ve 68 Estupinan, Dk. 50 Mehmet Akyüz, Dk. 59 Burak Çalık, Dk. 64 Murawski (Penaltıdan) (Yukatel Denizlispor), Dk. 45 Egehan Gök, Dk. 52 Ersel Aslıyüksek, Dk. 90+1 Fatih Aktay (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 16 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 64 Berkay Samancı, Dk. 86 Ali Mert Aydın (Altınordu), Dk. 90+2 Murathan Sütcü (Yukatel Denizlispor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Altınordu'yu 5-3 mağlup etti.

33. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Yukatel Denizlispor atağında Mehmet Akyüz'ün verdiği pasla topla buluşan Estupinan, ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Altınordu beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Hüseyin Atakan Üner'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Egehan Gök'ün kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-1.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada konuk ekip 50. dakikada tekrar öne geçti. Burak Çalık'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mehmet Akyüz, ceza sahasına girdikten sonra attığı şutla takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.

52. dakikada sol kanattaki Muhammed Mert'in attığı pasla topa hareketlenen Ersel Aslıyüksek'in, ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşur buluşmaz attığı şutta top filelerle buluştu: 2-2.

59. dakikada sol kanattan Recep Niyaz'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Burak Çalık kafa vuruşuyla topu Altınordu filelerine gönderdi: 3-2.

63. dakikada ceza alanı içinde Yusuf Yalçın Arslan'ın müdahalesiyle Recep Niyaz'ın yerde kalmasının ardından hakem Burak Pakkan penaltı kararı verdi.

64. dakikada penaltı atışını kullanan Murawski, skoru 4-2'ye taşıdı.

68. dakikada sağ kanattan Mehmet Akyüz'ün yerden yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Estupinan'ın dokunduğu top, ağlarla buluştu: 5-2.

90+1. dakikada Hüseyin Atakan Üner'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Fatih Aktay, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-5.

Müsabakayı Yukatel Denizlispor 5-3 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Denizli'de oynanacak.

Kaynak: AA