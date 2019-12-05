Haberler » Spor » Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Vodafone ParkHakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Mustafa SavranlarBeşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho, Lens (Dk. 64 N'Koudou), Elneny, Muhayer Oktay (Dk. 75 Erdem Seçgin), Boyd (Dk.

05.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:58Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho, Lens (Dk. 64 N'Koudou), Elneny, Muhayer Oktay (Dk. 75 Erdem Seçgin), Boyd (Dk. 82 Caner Erkin), Umut Nayir, Güven Yalçın
Anagold 24Erzincanspor: Süleyman Kasap, Yunus Emre Tok, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Hüseyin Erol, Abdurrahman Canlı, Ayhan Gürbüz, Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Osman Şahin), Hüseyin Çiray, Halil Yılmaz (Dk. 82 Emre Turan), Ali Öztürk (Dk. 60 Burak Aydın)
Goller: Dk. 25 Boyd, Dk. 45+3 Erdoğan Kaya, Dk. 84 Umut Nayir (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 17 Abdurrahman Canlı, Dk. 33 Enes Subaşı (Anagold 24Erzincanspor), Dk. 57 Boyd, Dk. 74 Roco, Dk. 90+1 Caner Erkin (Beşiktaş)
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.
25. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Güven Yalçın'ın sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Elneny kaleye gönderdi, kaleciden dönen meşin yuvarlağı arka direkte Boyd, kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.
45+3. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda meşin yuvarlağa iyi yükselen Erdoğan Kaya, topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0.
84. dakikada Caner Erkin'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşan Umut Nayir'ın, penaltı noktası üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Spor

Kaynak: AA

Spor

Son Dakika Haberleri

00:04 Abdullah Avcı: Oyun beni memnun etmedi - Spor
00:03 Mustafa Sarıgül: Zaman zaman iyi oynadığımız bir maç oldu - Spor
00:02 Erdoğan Kaya: İlk maçımda gol attığım için çok mutluyum - Spor
23:59 Yılport Samsunspor maçının ardından - Spor
23:58 Everton'da Marco Silva dönemi sona erdi - Spor
22:47 Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti - Spor
20:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak - Spor
19:51 Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan "Var" açıklaması geldi - Spor
19:26 Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak - Spor
19:22 PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası - Spor
6.12.2019 00:19:17