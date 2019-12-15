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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

15.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:02Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:
17 Salı:
13.00 Vanspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
14.30 Antalyaspor-Eyüpspor: Kadir Sağlam
16.30 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Serkan Tokat
18.30 Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
20.45 Tuzlaspor-Galatasaray: Koray Gençerler
18 Aralık Çarşamba:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Beşiktaş: Kutluhan Bilgiç
13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Hakan Ceylan
14.30 Gaziantep Futbol Kulübü-GMG Kırklarelispor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.30 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: Alper Çetin
18.30 Göztepe-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
20.45 İstanbulspor-Fenerbahçe: Emre Malok
19 Aralık Perşembe:
13.00 Manisa Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Atilla Karaoğlan
14.30 Yukatel Denizlispor-Altınordu: Cihan Aydın
16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon: Bahattin Şimşek
18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.45 Trabzonspor-Altay: Burak Şeker

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Aralık, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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