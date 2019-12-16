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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları yarın başlayacak.

16.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:50Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları yarın başlayacak.
Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Vanspor FK-Kasımpaşa (Van Atatürk) (1-2)
14.30 Antalyaspor-Eyüpspor (Antalya) (3-0)
16.30 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs) (2-3)
18.30 Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor (5 Ocak Fatih Terim) (1-5)
20.45 Tuzlaspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (2-0)
18 Aralık Çarşamba:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Beşiktaş (Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası) (0-3)
13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Aktepe) (1-3)
14.30 Gaziantep FK-GMG Kırklarelispor (Kalyon) (1-2)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Yeni 4 Eylül) (2-0)
18.30 Göztepe-Fatih Karagümrük (İzmir Atatürk) (2-1)
20.45 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (0-4)
19 Aralık Perşembe:
13.00 Manisa FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Mümin Özkasap Tesisleri) (2-3)
14.30 Yukatel Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk) (5-3)
16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon (Başakşehir Fatih Terim) (1-0)
18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (2-4)
20.45 Trabzonspor-Altay (Medical Park) (2-1)

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Fatih Terim, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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