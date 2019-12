Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Van AtatürkHakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Abdullah Bora ÖzkaraVanspor Futbol Kulübü: Salih Şenbaş, Şerif Doğan, İsmail Güner (Dk. 71 Sefa Küpeli ), Batuhan Er (Dk. 80 Emrah Tacir), Cihan Özkaymak (Dk. 46 Tunç Murat Behram), Serdar Cansu, Samet Cantürk, Mehmet Sıddık İstemi, Oktay Aydin (Dk. 100 Mert Özyıldırım), Barış Gök, Barış SağırKasımpaşa: Murat Can Yıldız, Uğurcan Yazğılı, Ben Youssef, Hajradinovic, Heintz (Dk. 111 Emre Çetinkaya), Khalili (Dk. 117 Oğuzhan Özcan), Veysel Sarı, İlhan Depe (Dk. 106 Batuhan Dıraga), Çağtay Kurukalıp, Azad Toptik (Dk. 61 Ahmet Hakan Demirli), Karim HafezGoller: Dk. 33 Hajradinovic, Dk. 96 İlhan Depe (Kasımpaşa), Dk. 45 Batuhan Er (penaltıdan), Dk. 60 Serdar Cansu (Vanspor Futbol Kulübü)Sarı kartlar: Dk. 56 Murat Can Yıldız, Dk. 84 İlhan Depe, Dk. 106 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Dk. 66 Mehmet Sıddık İstemi, Dk. 93 Serdar Cansu (Vanspor Futbol Kulübü)Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ilk maçta 2-1 yendiği Vanspor Futbol Kulübü ile rövanş karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.33. dakikada konuk ekip öne geçti. Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde çektiği şut kaleciden döndü, ceza sahası içinde topla buluşan Hajradinovic'in vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-145. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltı atışında Batuhan Er'in vuruşunda top kaleci Murat Can Yıldız'ın sağından filelere gitti: 1-160. dakikada Vanspor Futbol Kulübü, skoru 2-1'e taşıdı. Sol kanattan gelişen atakta, ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Cansu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.Kaşılaşmada, 90 dakikada ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.96. dakikada Kasımpaşa'nın atağında sol çaprazdan Heintz'in ortasında, ceza sahasında topla buluşan İlhan Depe, meşin yuvarlağı kaleci Salih Şenbaş'ın sağından ağlara gönderdi: 2-2Kasımpaşa, İstanbul'da 2-1 kazandığı maçın rövanşında, rakibiyle 2-2 berabere kalarak bir üst tura çıktı.