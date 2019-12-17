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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı Antalyaspor: Boffin, Tarık Çamdal, Salih Dursun, Bünyamin Balcı, Cissokho, Harun Alpsoy, Halil İbrahim Sevinç (Dk. 85 Mevlüt Han Ekelik), Mikail Başar (Dk.

17.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:42Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Asteria Kremlin Palace Merkezi

Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı

: Boffin, Tarık Çamdal, Salih Dursun, Bünyamin , Cissokho, Harun Alpsoy, Halil İbrahim Sevinç (Dk. 85 Mevlüt Han Ekelik), Mikail Başar (Dk. 89 Ege Bilsel), Fredy, Gelson Dala, Mukairu (Dk. 82 Emre Korkmaz)
Eyüpspor: Timur Çakıroğulları, Göksu Alhas, Muhammet Yeşil, Muhammet Sercan Türkeri, Muharrem Doğan, Kadirhan Atagün, Berkan Burak Turan, Eren Taşkın (Dk. 61 Harun Özcan), İzlem Anıl Balakkız, Metehan Mertöz (Dk. 76 Doğukan Öksüz), Emre Torun (Dk. 83 Ömer Akbel)
Goller: Dk. 8 Metehan Mertöz, Dk. 64 Muhammet Sercan Türkeri (Eyüpspor), Dk. 24 Gelson Dala, Dk. 78 Mikail Başar (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Muhammet Sercan Türkeri, Dk. 45 Metehan Mertöz, Dk. 49 Berkan Burak Turan, Dk. 59 Kadirhan Atagün, Dk. 61 Emre Torun (Eyüpspor) Dk. 87 Salih Dursun (Antalyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Antalyaspor, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Akdeniz ekibi, son 16 turuna yükseldi.
8. dakikada Eyüpspor karşılaşmada öne geçti. Muharrem Doğan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Metehan Mertöz'ün sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu: 0-1

24. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın yerden pasında ön direk hizasında topla buluşan Gelson Dala'nın vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Timur Çakıroğulları müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Gelson Dala, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1

64. dakikada konuk takım yeniden öne geçti. Orta alanda kazananılan serbest vuruşu kullanan İzlem Anıl Balakkız'ın ceza sahasına ortasında, topla buluşan Emre Torun, meşin yuvarlağı arka kale direğine indirdi. Müsait pozisyondaki Muhammet Sercan Türkeri, altıpas içinde fileleri havalandırdı: 1-2
78. dakikada Antalyaspor karşılaşmada yeniden beraberliği yakaladı. Kırmızı-beyazlı takımın ani gelişen atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Mikail Başar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Timur Çakıroğulları'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-2
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Salih Dursun, Antalyaspor, Balcı, Spor

Kaynak: AA

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