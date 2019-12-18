Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Emre Malok, Ali Tuna, Mehmet Emin Tuğral
İstanbulspor: Umut Kaya (Dk. 75 Yusuf Aklan), Süleyman Selak (Dk. 69 Berk Ali Nizam), Mehmet Yeşil (Dk. 78 Muhammet Şahin), Wellington, Yavuzhan Keleşoğlu, Karan Miray Bağış, Berkay Görmez, Muhammed Demirci, Zafer Şensoy, Oğuzhan Akgün, Sayyadmanesh
Fenerbahçe: Harun Tekin, Murat Sağlam, Zanka, Rami, Deniz Türüç, Jailson, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç
Goller: Dk. 54 Zanka, Dk. 83 Tolgay Arslan (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 37 Murat Sağlam, Dk. 49 Alper Potuk, Dk. 89 Zanka (Fenerbahçe), Dk. 51 Wellington, Dk. 53 Süleyman Selak (İstanbulspor)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4-0 kazandığı maçın rövanşında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.
Karılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
54. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tolgay Arslan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Zanka, meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 0-1.
83. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Verkaçlarla soldan girdiği ceza sahasında çizgiye kadar inen Deniz Türüç, pasını kale sahasının içindeki Tolgay Arslan'a çıkardı. Tolgay Arslan'ın vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.
Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.