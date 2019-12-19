Haberler » Spor » Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Bahattin Şimşek, Mustafa Savranlar, Bilal GölenMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mahmut Tekdemir (Dk. 42 Clichy), Vieira, Aziz Eraltay, Gökhan İnler, Azubuike, Robinho (Dk. 72 Aleksic), Berkay Özcan, Kerim Frei, Demba Ba (Dk.

19.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:34 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mahmut Tekdemir (Dk. 42 Clichy), Vieira, Aziz Eraltay, Gökhan İnler, Azubuike, Robinho (Dk. 72 Aleksic), Berkay Özcan, Kerim Frei, Demba Ba (Dk. 78 Muhammet Arslantaş)
Hekimoğlu Trabzon: Bekir Demircan (Dk. 70 Onur Küçük), Bahadır Erol, Talha Yazgan, Volkan Altınsoy, Miraç Acer, Samet Yalçın, Taha Gür (Dk. 58 Ali Aydemir), Mertcan Çam, Musa Caner Aktaş (Dk. 59 Muhammet Haşim Çoban), Hakan Yavuz, Taha Balcı
Goller: Dk. 54 Demba Ba, Dk. 88 Muhammet Arslantaş (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 28 Robinho, Dk. 69 Vieira (Medipol Başakşehir), Dk. 86 Miraç Acer (Hekimoğlu Trabzon)
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Gökhan İnler'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0
86. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Berkay'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic, şutunu çekti. Kaleye yönelen topa Miraç Acer'in eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. 88'inci dakikada penaltıyı kullanan Muhammet Arslantaş, topu filelere gönderdi: 2-0
Medipol Başakşehir, rakibini 2-0 yenerek kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

Bahattin Şimşek, Başakşehir, Demba Ba, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:18   Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi - Spor
19:12   Beşiktaş'ın eski oyuncusu Talisca'dan transfer itirafı! - Spor
19:11   PFDK'dan Garry Rodrigues'e 2 maç ceza - Spor
19:02   Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi. - Spor
18:59   Okan Buruk: "Skor olarak güzel ama iyi bir oyun yoktu" - Spor
17:50   Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı - Spor
17:38   Sevgilisiyle birlikte olan rakibini karşısında görünce çılgına döndü! Kariyerini bitiyordu - Spor
16:32   Umut Bulut yeni takımına imzayı attı! Transfer açıklandı - Spor
16:11   Türk futbolunda bu da oldu! Konuşma engelli taraftara küfür cezası - Spor
16:06   F.Bahçe beklenirken, Talisca'dan United itirafı geldi - Spor
19.12.2019 19:22:31