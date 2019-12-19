Haberler » Spor » Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Medical Park Hakemler: Burak Şeker, Soner Maraş, Gökhan BarcınTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 72 Fıratcan Üzüm), Ekuban (Dk. 82 Sosa), Avdijaj, Sturridge (Dk.

19.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:04 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Medical Park

Hakemler: Burak Şeker, Soner Maraş, Gökhan Barcın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 72 Fıratcan Üzüm), Ekuban (Dk. 82 Sosa), Avdijaj, Sturridge (Dk. 76 Onazi)
Altay: Emre Koyuncu,Yasin Palaz, Kadir Yazıcı, Deniz Vural, Cenk Özkacar (Dk. 45+1 Mesut Can Tunalı), Hüsamettin Yener, Tatos, Kutay Yokuşlu, Tavares, Hakan Demirci (Dk. 74 Paixao), Kappel (Dk. 61 Mustafa Murat Uslu)
Goller: Dk. 51 ve 64 Sturridge, Dk. 56 Ekuban, Dk. 71 Ivanildo Fernandes (Trabzonspor), Dk. 83 Paixao (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 17 Kadir Yazıcı, Dk. 88 Mesut Can Tunalı (Altay)
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği TFF 1. Lig temsilcisi Altay'ı 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
51. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alanda Ekuban'dan aldığı pasla soldan ceza alanına sokulan Avdijaj'ın yerden şutunda, kaleci Emre Koyuncu'nun çeldiği top Sturridge'in önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
56. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Sturridge'in ara pasında ceza alanı sağ kanadında Yusuf Sarı, topu yerden içeriye çıkardı. Altıpas içinde Ekuban, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
64. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0'a taşıdı. Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda, çizgi üzerinde Sturridge topu filelere yolladı.
71. dakikada bordo-mavili ekip farkı 4'e çıkardı. Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Ivanildo Fernandes, kafayla topu filelere gönderdi: 4-0
83. dakikada Altay golü buldu. Tatos'un ceza alanı içinde kullandığı çift vuruşta, Paixao'nun yerden kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak filelerle buluştu: 4-1
Karşılaşma Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Soner Maraş, Burak Şeker, Spor

Kaynak: AA

Spor

Son Dakika Haberleri

23:47   Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi - Spor
23:43   Avrupa Erkekler CEV Kupası: Arkas: 3 - Dinamo Bükreş: 1 - Spor
23:39   Trabzonspor-Altay maçının ardından - Spor
23:38   Basketbolda maçın ardından - Spor
23:36   THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 81 - Zenit: 84 - Spor
22:51   Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı - Spor
21:19   Jose Mourinho, ısrarla Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor - Spor
20:33   Olaylı maçın ardından Tuzlasporlu Gökhan Çıra, PFDK'ya sevk edildi - Spor
19:18   Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi - Spor
17:50   Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı - Spor
19.12.2019 23:50:02