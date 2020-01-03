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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu.

03.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:52 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunda ilk ve ikinci maçların programı şöyle:
1. maçlar:
14 Ocak Salı:
16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
15 Ocak Çarşamba:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Kazım Karabekir)
20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
16 Ocak Perşembe:
18.00 Antalyaspor-Göztepe (Stat henüz açıklanmadı)
20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
2. maçlar:
21 Ocak Salı:
14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk)
20.30 Fenerbahçe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Ülker)
22 Ocak Çarşamba:
14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
23 Ocak Perşembe:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

Türkiye Kupası, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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