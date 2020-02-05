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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kırklareli Atatürk Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu (Dk. 72 Ümit Can Tokcu), Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman (Dk.

05.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:47Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

GMG : İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu (Dk. 72 Ümit Can Tokcu), Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman (Dk. 55 Emre Balkı), Enis Çeliksu (Dk. 62 Deniz Ataç), Hacı Ömer Doğru

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Dk. 67 Murat Sağlam), Jailson (Dk. 61 Falette), Rami, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Tolgay Arslan, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues (Dk. 61 Dirar), Mevlüt Erdinç

Goller: Dk. 43 ve 52 Mevlüt Erdinç, Dk. 57 İbrahim Sürgülü (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 12 Hacı Ömer Doğru, Dk. 89 İbrahim Sürgülü (GMG Kırklarelispor), Dk. 48 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 59 Rami, Dk. 75 Murat Sağlam (Fenerbahçe)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u 3-0 yendi.
51. dakikada ceza sahasının dışından Mehmet Ekici'nin sert şutunda, kaleci İbrahim Demir topu çıkardı.
52. dakikada Zajc'ın ara pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mevlüt Erdinç'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
57. dakikada sağdan Isla'nın yerden ortasında ceza alanı içinde Rodrigues'in vuruşunda, kaleci İbrahim Demir'in çeldiği top savunmada İbrahim Sürgülü'ye çarparak, ağlarla buluştu: 0-3.
65. dakikada sağdan Zajc'ın ortasında, ceza sahası içinde Mevlüt Erdinç boş pozisyonda topu filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.
90. dakikada GMG Kırklarelispor ikinci yarıdaki en etkili atağını Deniz Ataç ile gerçekleştirdi. Ceza alanı içinde Deniz'in vuruşunda, top direkten döndü.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İbrahim Sürgülü, Kırklarelispor, İbrahim Demir, Spor

Kaynak: AA

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