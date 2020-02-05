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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Tzavellas, Caulker, Kaan Kanak, Siopis, Ceyhun Gülselam, Bakasetas, Efecan Karaca, Bammou, CisseGalatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes,...

05.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:02Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Tzavellas, Caulker, Kaan Kanak, Siopis, Ceyhun Gülselam, Bakasetas, Efecan Karaca, Bammou, Cisse
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Lemina, Belhanda, Sekidika, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Onyekuru

Gol: Dk. 20 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 22 Bammou, Dk. 33 Tzavellas, 45+3 Caulker (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Şener Özbayraklı, Dk. 45+2 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
18. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Jimmy Durmaz, içeriye doğru hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
20. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Onur Bulut'un sağdan kullandığı kornerde, Belhanda'nın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza sahası önünde Bakasetas'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
45. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru top ile Alanyaspor ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çıkardığı ortaya Belhanda'nın kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 önde bitirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Şener Özbayraklı, Onur Bulut, Spor

Kaynak: AA

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