Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Ülker

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Harun Tekin, Murat Sağlam, Falette, Rami, Deniz Türüç (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya), Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 86 Sayyadmanesh), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Mevlüt Erdinç

GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan (Dk. 73 Enis Çeliksu), İbrahim Sürgülü, Bahadır Çiloğlu, Emre Keleşoğlu, Caner Koca, Emre Balkı, Yüksel Şişman (Dk. 65 Deniz Ataç), Hacı Ömer Doğru (Dk. 58 Malik Karaahmet), Mert Sinan Pekesen

Gol: Dk. 50 Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 13 Hacı Ömer Doğru, Dk. 33 Bahadır Çiloğlu, Dk. 49 Yüksel Şişman, Dk. 76 Mert Sinan Pekesen, Dk. 87 İbrahim Sürgülü (GMG Kırklarelispor)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u 1-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 ile geçen sarı-lacivertliler kupada adını yarı finale yazdırdı.

50. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topuna başına geçen Mehmet Ekici'nin yerden sert şutunda kaleci İbrahim Demir'den seken topu Mevlüt Erdinç boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.

89. dakikada soldan ceza sahasına giren Muhammed Gümüşkaya'nın yerden ortasında savunmadan seken top penaltı noktası civarında Tolgay Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA