Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bakasetas, Fernandes, Bammou

Goller: Dk. 9 Emre Akbaba (Galatasaray), Dk. 31 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 15 Adem Büyük (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

9. dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer Bayram'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Emre Akbaba'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Fernandes'in soldan ortasında ceza sahası önünde son anda Aytemiz Alanyasporlu oyunculardan önce davranan Marcao, meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

28. dakikada Linnes'in sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

31. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Fernandes, pasını Ceyhun Gülselam'a verdi. Bu oyuncu sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Bammou, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA