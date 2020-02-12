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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Türk TelekomHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem BüyükAytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma...

12.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:48Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bakasetas, Fernandes, Bammou
Goller: Dk. 9 Emre Akbaba (Galatasaray), Dk. 31 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 15 Adem Büyük (Galatasaray)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
9. dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer Bayram'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Emre Akbaba'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
27. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Fernandes'in soldan ortasında ceza sahası önünde son anda Aytemiz Alanyasporlu oyunculardan önce davranan Marcao, meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.
28. dakikada Linnes'in sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
31. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Fernandes, pasını Ceyhun Gülselam'a verdi. Bu oyuncu sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Bammou, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Spor

Kaynak: AA

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