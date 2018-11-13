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Fenerbahçe 'de Mathieu Valbuena rüzgarı esiyor. Tecrübeli futbolcu, son 3 maçtaki performansıyla birçok kişiye profesyonellik dersi verdi.

Geçmişi ve kariyerine rağmen, yedek kalması ile ilgili sıkıntıyı takıma yansıtmayan Fransız oyuncu, en başından beri Erwin Koeman'ı fazlasıyla etkiledi.Hollandalı hoca, benzer sıkıntıları yaşayan birçok ismin çalışmalardaki isteksiz tavırlarına karşın Valbuena'nın tam tersi bir tutum sergilemesini hep takdir etti. Birinci adam olduktan sonra da Koeman, Valbunea'yı bu olgun tavrı sebebiyle ödüllendirdi.

Fransız futbolcunun yeteneklerine de güvenen deneyimli teknik adam, futbolcunun takıma örnek olan davranışlarının da etkisiyle Valbuena'yı ilk 11'in değişilmez ismi yaptı. Sürekli oynamak için sadece iyi futbolcu değil aynı zamanda iyi profesyonel olmak gerektiğini vurguladı. Valbuena ise son haftalardaki performansını soranlara "Futbola aşığım" diyerek yanıtladı.

Hayattaki en büyük tutkusunun futbol olduğunu ifade eden 34 yaşındaki yıldız, futbol oynadığı zamanlarda dünyanın en mutlu insanı olduğunu ifade etti. Bu nedenle kariyerindeki olumsuzlukları yenmesindeki en büyük etkenin bu aşk olduğunu belirtti.