Futbolcu Chicharito'ya, Eski Sevgilisinin Büyü Yaptırdığı İddia Edildi

West Ham formasını giyen Javier Hernandez kötü bir sezon geçiriyor. Gol sıkıntısı yaşayan Meksikalı futbolcu fazla forma şansı bulamadı.

GOL ATAMAMASI İÇİN BÜYÜ YAPTI

Meksika'daki Televisa kanalında yayınlanan "Hoy" (Bugün) adlı programda Hernandez'in eski sevgilisi İspanyol gazeteci Lucia Villalon'un yıldız oyuncuya büyü yaptırdığı ve oyuncunun bu yüzden gol atamadığı ve forma bulamadığı iddia edildi. Programa katılan Küba asıllı Meksikalı falcı Mhoni Vidente'nin iddiası ülkede büyük sansasyon yarattı.

DÜĞÜN PLANI YAPARKEN İLİŞKİLERİ SONA ERMİŞTİ

Chicharito'nun Lucia Villalon'a evlenme sözü verdiği ancak bu sözünü yerine getirmediği magazin basınında konuşuluyordu. Ünlü astrolog, Chicharito'ya seslenerek "Yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin. Partnerinize evlenmek için söz veriyorsanız tutun" derken Lucia Villalon'un bu nedenle Meksikalı futbolcuya büyü yaptırmış olabileceğini öne sürdü. Chicharito ve Lucia Villalon düğün planları yaparken bir anda ilişki sona ermişti.