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Futbolcu Cihan Çayan Duman'dan Şanlıurfalı çocuklara kıyafet yardımı

Gurbetçi futbolcu Cihan Çayan Duman, sosyal medya aracılığıyla başlattığı kampanya kapsamında Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak yardımında bulundu.

12.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:01Futbolcu Cihan Çayan Duman'dan Şanlıurfalı çocuklara kıyafet yardımı
Gurbetçi futbolcu Cihan Çayan Duman, sosyal medya aracılığıyla başlattığı kampanya kapsamında 'daki ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak yardımında bulundu.
Almanya'da başladığı futbol hayatı kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde top koşturan, sezon başında transfer olduğu Türkiye'deki bir takımla yaşadığı sorun nedeniyle sözleşmesini fesheden ve şu anda boşta olan 24 yaşındaki Duman, futbol hayatının yanı sıra sosyal medya üzerinden sosyal sorumluluk kampanyaları düzenliyor.
Kampanya kapsamında topladığı paralarla ihtiyaç sahibi çocuklar için mont, ayakkabı, oyuncak alan Duman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi kentlere giderek yardımları kendi elleriyle dağıtıyor.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de bir mahalledeki çocuklarla bir araya gelen Duman, yardımları teslim etti.
Cihan Çayan Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol hayatı dışında her yıl yardım çalışmaları yürüttüğünü söyledi.
Yardım çalışmaları kapsamında ikinci kez Ceylanpınar'daki çocukların yüzünü güldürdüğünü belirten Duman, "Bu yıl da farklı bir proje yaptık. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot yardımında bulunuyoruz. Amacımız ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek ve bütün iyi insanları bir araya toplamak. Toplum olarak iyiliğe inanıyoruz ve bir gün bu dünyayı iyilik, saygı ve sevgi kurtaracaktır." dedi.
Duman, Ceylanpınar'da 400 çocuğa kıyafet yardımında bulunduklarını, bunun yanı sıra 100 aileye de erzak dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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