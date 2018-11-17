Futbolcu Emre Aşık, Eşi Yağmur Aşık'a Boşanma Davası Açtı

23 Haziran 2012'de Fransa'da hayatlarını birleştiren Emre Aşık ve Yağmur Aşık ani boşanma kararı aldı. Mutluluklarını 2 çocuk ile taçlandıran Emre Aşık- Yağmur Aşık çiftinin mutlu günler uzun sürmedi. Son dönemde anlaşmazlık yaşayan çift, anlaşmalı olarak yollarını ayırmaya karar verdi. Emre Aşık, 3 gün önceboşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne gitti.

TAZMİNAT TALEP ETMEDİ

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve eşiyle boşanma konusunda anlaştıklarını belirten Aşık, hiçbir maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı.

VELAYETLER ANNEYE

Çocukların velayetinin ise anneye verileceği belirtildi.

YAĞMUR'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Yağmur Aşık çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesabından manidar paylaşımlar yaptı. Yağmur Aşık, geçtiğimiz yıl görümcelerini darp ettiği haberleriyle gündeme gelmişti.