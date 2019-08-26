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Futbolcu ile oyuncu maç yaptı

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan Manchester City - Tottenham maçı için davet ettiği Oyuncu arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun'u İngiltere de ağırladı.

26.08.2019 10:21 Futbolcu ile oyuncu maç yaptı

2-2 biten dev maç sonrası yemek yiyen arkadaşlar Ertesi günü City nin antrenmanına birlikte çıktı ..

Antrenman sonrası kaleye geçen Köstendil , İlkay'ın Şutlarını önlemeye çalıştı , neşeli geçen anteranmanda ilginç görüntüler Ortaya çıktı

City 'nin kanalına birlikte röp veren ikili daha sonra şehir gezisine çıktılar. İlkay , İstanbul ziyaretinde Çukur'un sezon finali setini ziyaret etmiş Oyunculara fotma imzalamıştı ..

Köstendil, geçen sene Vefaspor'la kaleci olarak anlaşmıştı ..

Hatta bu durumla ilgili tek kişilik oyunu olan " 12 Numaralı Adam " olarak sahneye taşımıştı Oyun Yaz turnesinekapsamında ağustos sonunda görücüye çıkacak ..


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Kaynak: Bültenler

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