09.07.2019 15:30
Haberler» Güncel» Haber

Futbolcu İsmail Cengiz, aynı günde çifte mutluluk yaşadı

Futbolcu İsmail Cengiz, aynı günde çifte mutluluk yaşadı

Bayburt Özel İdare Spor'da forma giyen kaleci İsmail Cengiz, düğün töreninde hem nikah defterini hem de kulübüyle sözleşme imzaladı.

Bayburt Özel İdare Spor'da forma giyen kaleci İsmail Cengiz, düğün töreninde hem nikah defterini hem de kulübüyle sözleşme imzaladı.
Kulüple sözleşmesi bu yıl sona eren İsmail Cengiz, kentteki bir düğün salonunda, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin kıydığı nikahla Aleyna Cengiz ile hayatını birleştirdi.
Futbolcu ardından Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Muhammet Ali Karaoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri önünde 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Muhammet Ali Karaoğlu, İsmail'i, bu mutlu gününde çift imzayla mutlu sona ulaştırdıklarını belirterek, "Hem ömür boyu Aleyna kızımız ile beraberliğine hem de önümüzdeki 3 sezonluğuna kulübü ile sözleşmesine imza atmış bulunuyor.
Genç çiftimize bu mutlu günlerinde mutluluklar ve başarılar diliyoruz." dedi.
Genç oyuncu ise mutluluğunu dile getirerek, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum, eşim ve benim açımdan güzel bir düğün hediyesi oldu. Kulüp başkanımız nezdinde tüm yöneticilerime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA
İsmail Cengiz, Bayburt, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:49   Diyabet hastaları, doğa ve sporla buluştu
16:48   Bursa'da kaçak yapılaşmayla havadan ve karadan mücadele edilecek
16:48   DHA DIŞ - Almanya'da DİTİB Genel Merkezi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
16:48   Bursa'da kaçak yapılaşmayla havadan ve karadan mücadele edilecek
16:48   SPOR Sivassporlu kaleci Samassa En verimli şekilde sahada olacağım
16:48   ŞANLIURFA Harran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef oldu
16:47   Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı