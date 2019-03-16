Futbolcu Jacques Faty Suriye'deki Kampları Ziyaret Etti - Azez

- Senegalli Futbolcu Jacques Faty
'nin Azez
ilçesindeki bir kampta yardım dağıtması Yardım kolilerini almak için sırada bekleyen mültecilerSenegalli Futbolcu Jacques Faty'nin futbol sahasında amatör futbolcularla top oynamasıSenegalli Futbolcu Jacques Faty'nin amatör futbolcularla fotoğraf çektirmesi Futbolcu Jacques Faty, Suriye
'nin kuzeyindeki Halep ilinin Azez ilçesinde zorla yerinden edilen sivillerin yaşadığı kampları ziyaret ederek yardım dağıttı.
Senegal asıllı Faty, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
'nın, Bereket Şehri Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile hazırladığı temel gıda yardımı projesi kapsamında Azez'e geldi.
Azez'deki İhtimlat Mukaveme ve Elbil kamplarında gıda dağıtımında bulunan futbolcu, savaşın yetim bıraktığı çocuklarla bir araya geldi.
Bir dönem Türkiye
'de Sivasspor
forması da giyen defans oyuncusu, Suriye ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Azez'de inşa edilen futbol sahasında, amatör futbolcularla top oynadı, onlara moral verdi.
Güncel
Kaynak: AA