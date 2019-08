Futbolcu josef sural'ın öldüğü kazada tutuklu şoför serbest kaldı

ALANYASPORLU futbolcuların Kayseri deplasmanı dönüşü kiraladığı VIP minibüsün su kanalına devrildiği ve Çek futbolcu Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin tutuklu yargılanan sürücü Esat Altıntaş (39), davanın ilk duruşmasında, adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen minibüs, 29 Nisan günü saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, aracın açılan kapısından yola fırlarken, diğer futbolcular ise araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Futbolcular Sackey ve Campos'un şikayetçi olduğu davada Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.İLK DURUŞMA YAPILDIDavanın ilk duruşması bugün Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Esat Altıntaş ile kazada araçta bulunan futbolcular Isaac Sackey ve Djalma Campos müşteki olarak katıldı. Ayrıca duruşmada, kazada araç içinde bulunan şoförün arkadaşı Şükrü Yenihan, futbolcular Papiss Demba Cisse, Steven Rol Caulker, Wanderson de Souza Carnerio (Baiano), Welinton Souza Silva tanık olarak dinlenirken, çevirmen olarak ise Alanyaspor Tercümanı Baran Boçnak yer aldı.'EMNİYET KEMERİ TAKMALARI YÖNÜNDE UYARDIM'Mahkeme heyeti, ilk olarak kazada aracı kullanan Esat Altıntaş'ı dinledi. Sanık Altıntaş, savunmasında, şunları söyledi:"28 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında çalıştığım şirket sahibi beni arayarak. Alanyaspor uçağının rötar yapacağını, Kayseri'den bazı futbolcuların alınarak Alanya'ya getirmem gerektiğini söyledi. Ben de Kayserili arkadaşım Şükrü Yenihan'ı arayarak Kayseri'yi pek bilmediğimi belirterek, bana yolculuk sırasında yardım etmesini istedim. Biz 00.00'da arkadaşım ile yola çıktık ve sabah 08.00'de Kayseri'ye geldik. Biz Kayseri'ye girdikten sonra yaklaşık saat 14.30'a kadar dinlendik. Sonra bir ara gezdik. Saat 17.00'da stada gitmek için yola çıktık. Maçın ikinci yarısını izledik. Saat 18.30'da futbolcular arabamıza bindi. Ben fazla İngilizce bilmediğimden futbolculara el işaretiyle emniyet kemeri takmaları yönünde uyardım. Bir süre yol aldıktan sonra futbolcular yemek için mola istedi. Niğde'de yemek için durduk. Burada yemek yedik ve alışveriş yapıldı. Ardından yola çıktık ve Seydişehir'de aracı ben aldım. Futbolcular bana gece 01.00'da toplantı olduğunu söyleyerek hızlı gitmemi istedi ama ben yavaş kullandım. Alanya girişinde birden kontrolü kaybettim. Araç yolun sağındaki su arkına kaydı. Ark geniş olduğu için çıkamadım. Minibüs arka girince birden hızlandı ve çıkamayınca karşıdaki büze vurarak durdum. Kazanın ardından ilk olarak yanımda olan Şükrü'ye bir şeyi olup olmadığını sordum, iyiydi. Ardından futbolculara baktık ve 1 kişinin eksik olduğunu görünce olay yerine koştum. Orada ölen futbolcuyu gördüm. O an yaşıyordu. Kandan boğulmasın diye kafasını sola yatırdım ve 112'yi arayarak polis ve ambulans talep ettim. Bu süreçte ben olay yerinden hiç ayrılmadım."'ALKOLSÖZDÜM'Mahkeme heyeti, sanık Altıntaş'a, bu sürede rahatsızlığı olup olmadığını ve uykusuzluk durumunu sordu. Uykusuz veya hasta olmadığını belirten Altıntaş, "Hasta değildim, uykumu almıştım. Aracı yavaş kullandım. Nasıl oldu anlamadım, her şey birden oldu. Araç bir anda elimden kaydı, su arkından çıkaramadım. Polis tutanaklarında uyku ve uykusuzluğum ile alkolsüz olduğum bellidir" dedi.'HIZLI GİTMEDİM'Mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine Altıntaş, "Böyle bir olay olduğu için üzgünüm. Kaza anında bir yere gitmedim ve gerekeni yaptım. Bana 'hızlı git' diyen Steve Caulker'dı. Toplantı olacağını ise telefonda isminin Burak olduğunu belirten bir kişi, kulüpte toplantı olacağını, biraz hızlı kullanmam gerektiğini söyledi. Hızlı gitmedim. Hızlı gitsem saat 01.00 ile 01.30 sıralarında Alanya'da olmam gerekirdi fakat ben 02.00'da girdim" diye konuştu.SACKEY: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİMBu savunmanın ardından mahkeme heyeti, Isaac Sackey'e söz verdi. Sackey, "Daha önceki ifademe ekleyeceğim bir şey yok. Oturduğum şekil itibariyle ön tarafı göremiyordum. Sırtım dönük olduğu için çok şey göremedim" dedi.Mahkeme heyetinin toplantı konusunu sorması üzerine, "Ben böyle bir toplantı konusunu bilmiyorum, duymadım, konuşmalara da şahit olmadım" diye konuşan Sackey, şikayetçi olup olmadığının sorulması üzerine kolunda küçük kırık olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi.CAMPOS: GÜMBÜRTÜ DUYDUMArdından çağırılan Djalma Campos ise ilk ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Bir arkadaşımızı kaybettik. Her şeyi bilmek hakkımız diye düşünüyorum. Kazada ise sadece birkaç saniye önce bir gümbürtü duydum. Başka bir şey görmedim. Saat 01.00'de toplantı olacağına dair ben bir şey duymadım, bilmiyorum. Şoförden şikayetçi değilim."CİSSE: BENİM HATIRLADIĞIM TEK ŞEY SURAL'IN YÜZÜMahkemeye tanık olarak katılan Papiss Demba Cisse ise kaza anını şöyle anlattı:"Daha önce dediğim gibi her şey çok hızlı gelişti. Kaza kulübe kısa bir mesafe kala oldu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Oturduğum yerden şoförün yüzünü görmüyordum. Arkada oturarak telefonda oyun oynuyordum. Şoförün uyuyup uyumadığını bilmiyorum. Benim hatırladığım tek şey Sural'ın yüzü."'BİRİNE ÇARPTIĞIMIZI DÜŞÜNDÜK'"Kazadan sonra şoför yaralılara yardım etti mi?" sorusuna Cisse, "Kaza anında biz ilk olarak birine çarptığımızı düşündük. Minibüsten inip geriye doğru gittiğimizde yerde yatan biri vardı. Ben 'Ah birine çarpmışız' dedim. Şoförün ise Sural'a yardım ettiğini görmedim. Toplantı hakkında bir bilgim yok" cevabını verdi.CAULKER: ACELE ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLETTİMTanık Steven Caulker ise "İlk ifadem geçerli. Şoförün uyuduğuna veya daldığına dair herhangi bir şey görmedim. Yolculuk esnasında şoförün arkadaşı uyuyordu. Sırtım dönüktü. Benim özel bir toplantım vardı. Ben de telefon aracılığıyla Türkçe öğretmenim Burak Köse'ye bunu şoföre Türkçe olarak söylemesini istedim. Toplantıya yetişmek için acele etmesi gerektiğini söylettim" dedi.Mahkeme heyetinin şoförün yaralı Sural'a yardım edip etmediğini sorması üzerine Caulker, "O anın fotoğrafını hatırlamıyorum. Birden olay yeri kalabalıklaştı. Direkt onun yüzünü gördüğümü söyleyemem" diye konuştu.BAİANO: ARAÇ HIZLA SAĞA DOĞRU GİDİYORDUTanık olarak dinlenen Wanderson de Souza Carnerio (Baiano) da "Ben şoförün yanında oturuyordum ancak yola bakmıyordum. Bir ara telefonum yere düştü. Eğilip aldım, kafamı kaldırdığımda araç saatte 60- 80 kilometre hızla sağa doğru gidiyordu. Uyuduğunu görmedim" dedi.Mahkeme heyeti, Baiano'ya ilk ifadesinde şoförün fren yaptığını görmediğini söylediğini sordu. Baiano da "Evet görmedim. Aşağı düştük ve duvar gibi bir şeye çarptık. Araç yavaşlamadı, hızlandı. Toplantı konusunu ise bilmiyorum ve duymadım" dedi.WELİNTON: HIZI 80-120 KİLOMETRE ARASINDAYDITanık futbolcu Welinton Souza Silva da şunları söyledi:"Yolculuk sırasında oturuyorduk. Ben tabletten müzik dinliyordum. Bir ses duyduk. Bir şeye çarpmış gibiydik. Araç durunca birbirimizi yokladık. Ben arkada yolculuk yapıyordum ve bana göre araç hızlıydı. Ben hız yapması konusunda bir şey söylemedim. Kazanın ardından bacağım, kolum ve kafamda ağrılar olduğu için Sural'ın bulunduğu yere gidemedim. O yüzden kim yardım etti bilmiyorum. Dalgın olup olmadığını bilmiyorum. Yol boyunca tahminim hızı 80 ile 120 kilometre arasındaydı."ŞOFÖRÜN ARKADAŞI DA DİNLENDİSon olarak tanık sıfatında dinlenen şoförün arkadaşı Şükrü Yenihan ise kaza sırasında uyuduğunu, hiçbir şey görmediğini, kazadan sonra uyandığını ve arkadaşı Esat Altıntaş'ın yaralıya yardım ettiğini gördüğünü söyledi.BERAAT TALEBİSavunma avukatı Sevda Ünlü, sanık Esat Altıntaş'ın üzerine atılı suçları kabul etmediklerini beyan ederek, sanığın cezaevindeki süresi göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla bırakılmasını veya kefaletle beraatını talep etti.SERBEST KALDIMahkeme heyeti son soru olarak futbolculara emniyet kemeri takmaları yönünde ikaz alıp almadıkları ve takıp takmadıkları konusunu sordu. Tüm futbolcular ikaz almadıklarını söylerken, Baiano emniyet kemeri taktığını belirtti. Duruşmaya verilen 10 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.Mahkeme Başkanı Seda Selma Sert, Esat Altıntaş'ın üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işlediğine dair somut şüphe ve olguların devam ediyor olmasına rağmen tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu, tutuklamanın tedbir oluşu hususlarını dikkate alınarak sanığın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdiklerini açıkladı.