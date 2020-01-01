Futbolcu Max Kruse'den Hadise'ye teklif: Belçika'ya gidelim

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı O Ses Türkiye, dün akşam yılbaşı özel bölümüyle ekrana geldi. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu geceye Fenerbahçe'nin futbolcusu Max Kruse ile Hadise arasındaki dialog damga vurdu.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ ÇOK RAHAT HİSSEDİYORUM"

Yarışmada Sway şarkısının söyleyen Kruse, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ı döndürmeyi başardı. Jüri arasında seçim yapmadan önce Acun Ilıcalı'nın sorularını yanıtlayan futbolcu, Türkiye'deki yaşamı hakkında "Buraya geldiğimde çok dost canlısı bir ülke gördüm. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. En zor ayak uydurduğum şey duygu değişimi. Özellikle mağlubiyette her şey bir anda değişebiliyor" dedi.

"HADİSE DAVET EDERSE GİDERİM"

Ünlü futbolcu Acun Ilıcalı'nın "Hiç Belçika'ya gittin mi?" sorusuna ise "Gitmedim ama Hadise davet ederse, belki de giderim." yanıtını vererek herkesin ağzını açık bıraktı. Futbolcunun cevabı karşısında şaşıran Hadise ise "Her zaman başımın üstünde yerin var Max" dedi. İkili arasındaki bu dialog ise herkesin dikkatini çekti.

TERS KÖŞE YAPTI

Hadise ile arasında geçen dialogun ardından jüriler arasında tercih yapan Max Kruse, Fenerbahçeliler arasında seçim yapmak zorunda olduğunu söyleyerek Beyazıt Öztürk'ü seçti.