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Futbolcu Şamil Çinaz, Kayserispor'dan ayrıldı

Futbolcu Şamil Çinaz, İstikbal Mobilya Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı.

18.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:42Futbolcu Şamil Çinaz, Kayserispor'dan ayrıldı
Futbolcu Şamil Çinaz, İstikbal Mobilya 'dan ayrıldığını açıkladı.
Şamil Çinaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2017 yılında adımını attığı Kayserispor'un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.
Galibiyet ile sonuçlanan Fenerbahçe müsabakası öncesi fesih hakkı olmasına rağmen takımdan ayrılmadığını vurgulayan Çinaz, şunları kaydetti:
"Ancak gelinen son noktada 10 ay alacaklarıma rağmen, gerektiğinde ailemi de ikinci plana iterek hiç düşünmeden büyük fedakarlıklarda bulunduğum alacaklarıma ilişkin kulübümüz ile ortak bir noktada buluşamadık. Bunun neticesinde de ayrılık kaçınılmaz olmuştur. Değerli Kayserispor taraftarı, bu kulüpte kaptanlık yapmış biri olarak, gemiyi terk etmediğimi yaklaşık 2,5 sezon boyunca büyük zorluklar altında görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığımı bilmenizi isterim. Vicdanım rahattır. Sadece her iki tarafın menfaati için ayrılığın en iyisi olduğuna karar verilmiştir. Sizlerin, takım arkadaşlarımın ve şehrin sayesinde takımımız bu sezonda layık olduğu ligde kalacaktır. Buna ve sizlere olan inancım tamdır. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa bir hakkım, helaldir."

İstikbal Mobilya, Şamil Çinaz, Kayserispor, Spor

Kaynak: AA

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