Haberler » Güncel » Futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği kazada sanık sürücü 'asli kusurlu' görüldü - Haber

Futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği kazada sanık sürücü "asli kusurlu" görüldü

Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği, 6 futbolcunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporunda hakkında dava açılan minibüs sürücüsü asli kusurlu görüldü.

14.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:00Futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği kazada sanık sürücü
Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği, 6 futbolcunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporunda hakkında dava açılan minibüs sürücüsü asli kusurlu görüldü.
Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği ve 6 futbolcunun da yaralandığı kaza nedeniyle hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş'ın yargılamasına devam edildi.
Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz sanık Altıntaş ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada okunan bilirkişi raporunda yolun açık olduğu, yolda kazaya sebebiyet verecek nitelikte olumsuz bir durumun olmadığı yer aldı.
Yolcuların kemer takıp takmamasının kazanın sonucunu etkilemeyeceği ifade edilen raporda, sürücünün asli kusurlu olduğu aktarıldı.
Sanık avukatı, bilirkişi raporuna katılmadığını ifade etti.
Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanığın olay gününe ait telefon kayıtlarının istenmesine ve dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 28 Nisan'da Kayseri'de oynan ve 1-1 beraberlikle biten karşılaşma sonrası kiraladıkları özel bir minibüsle Alanya'ya dönmek üzere yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuların bulunduğu minibüs ilçe girişindeki Dinek mevkisinde su kanalına devrilmişti. Kazada, Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural hayatını kaybederken, 6 futbolcu da yaralanmıştı.
Kazanın ardından minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Aytemiz Alanyaspor, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:02 Antalya josef sural'ın öldüğü kazada bilirkişi raporu şoförü asli kusurlu buldu
15:02 Antalya'da mevsimin ilk çileği kilosu 10 liradan alındı
15:02 Bursa atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul bursa'da çıktı
15:02 Kocaeli-yangında kedilerinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi
15:02 Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, son yolculuğuna uğurlandı
14:53 Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
14.11.2019 15:02:58