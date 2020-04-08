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Futbolcular ile parkta antrenman yapan Mourinho hatasını kabul etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Teknik Direktörü Jose Mourinho, korona virüs tedbirlerine uymayıp futbolcuları ile parkta antrenman yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından bunun bir hata olduğunu kabul etti.

08.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:42
Futbolcular ile parkta antrenman yapan Mourinho hatasını kabul etti
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham 'ın Teknik Direktörü Jose Mourinho, korona virüs tedbirlerine uymayıp futbolcuları ile parkta antrenman yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından bunun bir hata olduğunu kabul etti.

Korona virüs salgını tedbirlerine uymayarak futbolcuları ile parkta antrenman yapan İngiliz ekibi Tottenham'ın Teknik Direktörü Mourinho, bunun bir hata olduğunu kabul etti. İngiliz basınına konuşan Mourinho, davranışlarının devlet protokolü ile uyumlu olmadığını söyleyerek, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ve hükümet tavsiyelerine uymaları gerektiğini vurguladı.

Portekizli çalıştırıcı, Tottenhamlı futbolcular Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele ile bir parkta antrenman yaparken görüntülenmiş, bundan dolayı da tepki çekmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Jose Mourinho, Tottenham, Spor
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