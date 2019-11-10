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Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Samsunspor'un Hacettepe'yi ağırladığı müsabakanın 9. dakikasının 5. saniyesinde futbolcular, Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü nedeniyle maç esnasında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

10.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:05

TFF 2. Lig'in iddialı ekiplerinden , kendi sahasında Hacettepe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmasını bildi. Çekişmeli geçen karşılaşmanın 9. dakikasında Guido Koçer'in şutu az farkla dışarı çıktı. Ancak Hacettepe kalecisi Burak Çapkınoğlu kale vuruşunu kullanmadı.

BİNLERCE KİŞİ SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Sahadaki tüm futbolcular, teknik heyet, yedek oyuncular ve taraftarlar Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular. Karşılaşma 1 dakikalık saygı duruşunun ardından kaleci Burak'ın kale vuruşunu kullanmasıyla kaldığı yerden devam etti.

Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

Mustafa Kemal Atatürk, Samsunspor, Spor

Kaynak: İHA


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