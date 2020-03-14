Futbolcular maça dezenfekte edilerek çıktı
- Futbolcular maça dezenfekte edilerek çıktı Karabük U19 Ligi'nde mücadele eden Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü ile Karabük Köyüspor maçı öncesi futbolcular, dezenfektan ile ellerini temizledi.
14.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:18
- Futbolcular maça dezenfekte edilerek çıktı
KARABÜK - Karabük U19 Ligi'nde mücadele eden Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü ile Karabük Köyüspor maçı öncesi futbolcular, dezenfektan ile ellerini temizledi. Karabük U19 Ligi'nin 5. haftasında Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü ile Karabük Köyüspor, Soğuksu Sahası'nda karşılaştı. Korona virüsü nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda futbolcular seremonide el sıkışmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun korona virüsüne karşı aldığı tedbirleri kapsamında futbolcular maçtan önce ellerini dezenfekte etti. Maçın hakemleri de ellerini dezenfekte ederken, tedbirler kapsamında tribünde bir takımdan en fazla 5 yönetici yer alabildi.Karşılaşmayı Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü 8-3 kazandı.
KARABÜK - Karabük U19 Ligi'nde mücadele eden Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü ile Karabük Köyüspor maçı öncesi futbolcular, dezenfektan ile ellerini temizledi. Karabük U19 Ligi'nin 5. haftasında Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü ile Karabük Köyüspor, Soğuksu Sahası'nda karşılaştı. Korona virüsü nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda futbolcular seremonide el sıkışmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun korona virüsüne karşı aldığı tedbirleri kapsamında futbolcular maçtan önce ellerini dezenfekte etti. Maçın hakemleri de ellerini dezenfekte ederken, tedbirler kapsamında tribünde bir takımdan en fazla 5 yönetici yer alabildi.Karşılaşmayı Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü 8-3 kazandı.
Kaynak: İHA
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