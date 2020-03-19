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Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor

Yukatel Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç, "Futbolcular Demir Grup Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini bana söyledi. Tüm oyuncularımız koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesini istiyor." dedi.

19.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:43

Korona virüsün tüm dünyada ve Türkiye 'de görülmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ligleri seyircisiz oynatma kararı aldı. Liglerin ertelenmemesi futbolcuları olumsuz etkiledi. Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç, ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

"OYUNCULAR ANTRENMANA DAHİ ÇIKMAK İSTEMİYORLAR"

Hem Türk hem de yabancı oyuncuların antrenmana dahi çıkmak istemediklerini ifade eden Özsaraç, "Bu ortamda maça, deplasmana nasıl gideceğiz bilmiyorum. Oyuncuların ciddi endişeleri var. Kesinlikle antrenmana dahi çıkmak istemiyorlar" dedi.

"8-10 KİŞİYLE ANTRENMAN YAPTIK"

Dün antrenmanı 8-10 futbolcu ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Burak Özsaraç, "Uçağa binmek istemiyorlar. Yaşanan bu ortamda liglerin ertelenmesini istiyoruz. Oyuncular sürekli benim yanıma gelerek oynamak istemediklerini belirtiyorlar. Aileleri de endişeli, kendileri de aileleri için endişeli. İnsan sağlığının bu kadar risk altında olduğu bir ortamda kesinlikle liglerin ertelenmesini istiyorlar. Biz de istiyoruz. Belki hastalık riski, seyircisiz oynanarak en aza indirildi ancak oyuncular psikolojik olarak etkilenmiş durumda" diye konuştu.

Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor

Kaynak: İHA

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Yukatel Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Türkiye, Spor

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