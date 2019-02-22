Futbolcular Öğrencilerle Yemek Yedi

Şarkışla
Belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet, öğrencilerle yemek yedi.
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz
ve teknik direktör Ahad Kömürlüoğlu, futbolcular ve öğrenciler, bir işletmede bir araya geldi.
Oğuz, yemekte yaptığı konuşmada, ligdeki başarılarının oyuncuların samimiyeti, azim ve kararlılığından geldiğini söyledi.
Takımın maddi sıkıntı çektiğini de aktaran Oğuz, "Ben hem teknik ekibimden hem de oyuncularımdan memnunum. Hiçbir gün maddiyatı göz önüne getirmediler ve çıktıkları her maçı da kazanarak Şarkışlalılara armağan ettiler." dedi.
Teknik direktör Kömürlüoğlu da üniversiteli gençlere kendilerine verdikleri destek için teşekkür ederek, "Sevginizi karşılıksız bırakmayacağız, çıkacağımız tüm maçları kazanarak şampiyonluğu sizlere tattıracağız." diye konuştu.
Yemek sonrası futbolcular ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla, Spor
Kaynak: AA